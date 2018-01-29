Карелии требуются композиции для кантеле

В Карелии в рамках XI Международного фестиваля народной музыки «Кантеле» объявлен конкурс на создание произведений для музыкального символа Карелии – кантеле. В конкурсе могут принять участие профессиональные композиторы и авторы-любители из России и зарубежных стран. Гран-при – 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства.

– Идея такого конкурса родилась неслучайно и не сегодня. Сам фестиваль народной музыки «Кантеле», который ведет свою историю с 1994 года, был задуман для сохранения древнего музыкального инструмента карелов. Но большинство композиций, которые исполняют кантелисты, – это обработки народных мелодий. Новое время требует новых мелодий, новых подходов. Мы хотим пополнить репертуар современных исполнителей – солистов и ансамблей – авторскими сочинениями. Пусть в итоге их будет немного, но это станет следующим шагом в развитии музыки для кантеле, – рассказала одна из организаторов конкурса композиторов, основатель фестиваля «Кантеле» Людмила Дубинская.

Заявки и конкурсные материалы (с пометкой «Конкурс композиторов») принимаются с 1 февраля по 1 июля 2018 года включительно в электронном виде по адресу cnk-karelia@yandex.ru или на электронных носителях (флеш-карта, диск) по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, БУ «Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия», кабинет № 7. Контактное лицо – Наталья Андреевна Шамрай, тел. (8-814-2) 76-46-89.

Информация о финалистах конкурса будет опубликована 11 июля на сайте этноцентра. Церемония награждения финалистов состоится в рамках XI Международного фестиваля народной музыки «Кантеле» 27 октября 2018 года.