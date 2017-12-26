Измерить рост «петрометром» можно на выставке о Петре I в Петрозаводске

В Музее изобразительных искусств Карелии открылась выставка «Царь Пётр». На ней представлены живопись, графика, скульптура, книжные иллюстрации из фондов музея и мастерских художников.

В работах мастеров нашли отражение «осударева дорога», пушечно-литейные заводы и судоверфи, основание Петрозаводска и Петербурга. Впервые на выставке представлены скульптурный портрет Петра I московского скульптора Юрия Орехова, графические работы петербургских художников Юрия Люкшина и Владимира Алексеева, книжная графика Николая Калиты, Александры Билль, Бориса Акбулатова и Николая Брюханова.

Зубов Алексей Федорович. 1682-1751. Бой при Гангуте. 1715. Бумага, гравюра резцовая. МИИ РК Орехов Юрий Григорьевич. 1927-2001. Портрет Петра I. 1982. Бронза. МИИ РК. «Петрометр» в действии. Фото: Музей ИЗО Карелии. Толяндер Август. 1835-1910. Портрет Петра I. 1874. Холст, масло. МИИ РК

На выставке можно будет измерить рост в аршинах и вершках с помощью «петрометра», построить родословное древо Романовых и решить кроссворды. Бесплатно увидеть экспозицию смогут мужчины по имени Пётр и все посетители, чей рост равен или превышает рост Петра Великого (2 метра 4 сантиметра).

Выставка работает до 11 февраля, каждый день кроме понедельника. В новом году Музей ИЗО откроется 2 января.