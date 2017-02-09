Историю Александровского завода в Петрозаводске обсудят за круглым столом в ПетрГУ

15 февраля за круглым столом в ПетрГУ о судьбе петрозаводского Александровского завода будут говорить профессор Александр Пашков, журналист Николай Кутьков, хранитель фонда металла Национального музея Карелии Алексей Терешкин и директор Галереи промышленной истории Виктория Никитина.

Эксперты обсудят роль инженеров Аникиты Ярцова и Чарльза Гаскойна в развитии производства, особенности технологических процессов и подготовки кадров для завода. Одним из вопросов программы круглого стола станет судьба исторических корпусов Александровского завода в центре Петрозаводска.

К дискуссии приглашают присоединиться всех желающих. Обсуждение начнется в 14:00 в аудитории 221 главного корпуса ПетрГУ. Зарегистрироваться можно, написав письмо по адресу rk@karelia.ru или позвонив по телефону +7-900-457-43-31.

Круглый стол проводится в рамках проекта «История подвига». Организаторы – ИА «Республика», Петрозаводский госуниверситет, Карельский научный центр РАН, администрация Петрозаводска.