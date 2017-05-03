«Иоланта». Эпизод второй

В Музыкальном театре это уже второй подход к последней опере Чайковского. В конце прошлого года «Иоланту» представили как эскиз – без декораций и хора. Премьера оперы в новом, окончательном, формате прошла на сцене Музыкального театра 22 апреля. Очередной премьерный показ спектакля — сегодня, 3 мая.

Поставил оперу молодой режиссер из Санкт-Петербурга Василий Закржевский. Журналистам он рассказал, что обычно «Иоланту» ставят как «гимн электрификации: мальчик и девочка поженились, ура-ура, в зале зажигают все люстры». По его мнению, важнее говорить о взаимопонимании, умении видеть чужую боль и чужое несчастье.

Идею жертвенности, судьбы, Бога, частота упоминаний которого в либретто приближается к рекордному, режиссер вместе с художником спектакля Юлией Гольцовой визуально представляют космическими видеопроекциями на задний занавес: планеты совершают свое небесное движение, порой на приличной скорости приближаясь к нам, как в фильмах-катастрофах. Жизнь Иоланты, ее сад, цветники и игрушки на этом фоне песчинкой вписываются в общий порядок жизни, отстаивая право на чудо и восстановление гармонии. Загадочные мандалы, которые появляются на заднике с приходом мавританского доктора, взявшегося лечить дочь короля, тоже выглядят связанными с темой судьбы и кармы.

Несмотря на мелодраматичность происходящего, в постановке хватает юмора. Забавно выглядит первый выход-выезд Роберта и Водемона на белом единороге, мифическом животном, означающем целомудрие и невинность, – масштабной копии детской игрушки Иоланты. Юмор дает спектаклю дополнительную легкость.

Мир Иоланты включает в себя космос. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев «Вот тебе лютики, вот васильки». Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Альмерик — Петр Хухрин и Бертран — Вадим Мокин. Стража – артисты хора. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Любопытно, что «Иоланта» в Музыкальном театре не осовременнивается, то есть не наполняется актуальными смыслами из нынешней жизни. Параллелей можно было бы придумать много, но режиссер настаивает на том, чтобы мы медитировали вместе с Чайковским, не отвлекаясь.

На премьере спектакля в зале были незрячие люди. Оказалась, что история о слепой дочери короля Рене для многих из них стала любимым музыкальным сюжетом, а кого-то даже, по словам работников театра, подвигла на смену своего имени на имя главной героини.