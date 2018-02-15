Инвалидов из Карелии приглашают на «Всемирный парамузыкальный фестиваль»

Открыт прием заявок на участие во Всемирном «Парамузыкальном фестивале», об этом сообщает правительство Карелии. Первый тур фестиваля состоится уже в мае-июне. Ежегодно в проекте участвуют талантливые артисты с инвалидностью из разных регионов, в том числе и жители Карелии.

Фестиваль проводится по 16 номинациям. В состав жюри входят заслуженные деятели искусств и народные артисты России.

К участию в фестивале приглашаются дети и молодые люди с инвалидностью в возрасте от 5 до 30 лет. Заявки на участие принимают как от физических, так и юридических лиц. Заявку и материалы с выступлениями (видеофайлы любого формата) необходимо отправить до 31 марта 2018 года.

С подробной информацией о фестивале, правилах оформления заявок и критериях участия можно ознакомиться на официальном сайте.

Всемирный «Парамузыкальный фестиваль» проводится в России при поддержке Минкульта РФ в течение десяти лет. Его цель – не только раскрытие талантов и демонстрация творческих способностей детей и молодых людей с инвалидностью, но и их социальная интеграция. Проект демонстрирует равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели.