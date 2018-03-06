Илзе Лиепа высоко оценила уровень балетной студии Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводск приехала известная балерина, актриса театра и кино, лауреат государственной премии России и национальной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа. Визит начался с экскурсии по Президентскому кадетскому училищу, после гостья отправилась в Музыкальный театр Карелии на открытый урок детской балетной студии.

В следующем году студия отметит десятилетний юбилей, сейчас в ней занимаются 54 девочки. Самые младшие из них только познают азы классического танца и выступать не готовы, поэтому свое мастерство Илзе Лиепе показали воспитанницы из средней и старшей групп – балерины от 9 до 16 лет.

— Мы будем показывать небольшой экзерсис на станочке и три номера, — рассказала руководитель балетной студии Наталья Гальцина. – Девочки, конечно, волнуются: Илзе Лиепа – профессионал. Такие гости у нас бывают нечасто, но мы сами много где выступаем. Со старшей группой скоро едем на финал национальной премии «Будущее России» в Москву, девочки будут показывать «Сиреневый вальс». В общем, у них уже начинается активная творческая жизнь.

Илзе Лиепа на открытом уроке детской балетной студии. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Открытый урок детской балетной студии. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Открытый урок детской балетной студии. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Открытый урок детской балетной студии. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Открытый урок детской балетной студии. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.

Илзе Лиепа похвалила юных балерин: отметила, что их экзерсис был очень академичным, девочки хорошо держали локти, руки работали синхронно с движениями головы. Однако несколько советов начинающим танцовщицам она все-таки дала: показала, как довести до совершенства батман тандю (отведение рабочей ноги вперед, назад или в сторону – прим. ред.) и напомнила упражнение, помогающее лучше тянуть носок.

После этого Илзе Лиепа посмотрела часть репетиции балетной труппы театра, а именно – отрывок из балета «Дон Кихот». После этого все желающие смогли сфотографироваться со знаменитой гостьей.

— Мое глубокое убеждение, что каждая девочка должна заниматься балетом вне зависимости от того, будет ли она профессиональной балериной или нет, — сказала Илзе Лиепа. – Балет – это одна из удивительных вещей, которая воспитывает тело. Если мы хотим видеть в наших девочках грациозных, элегантных и духовно богатых личностей, обязательно нужно отдать их в классический танец.