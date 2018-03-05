Илзе Лиепа посетит Петрозаводск

Завтра в Петрозаводск с однодневным визитом приедет знаменитая балерина Илзе Лиепа. Всемирно известная артистка Большого театра, представительница балетной династии, лауреат государственной премии России и национальной премии «Золотая маска» посетит детскую балетную студию Музыкального театра Карелии. А после – открытую репетицию взрослого коллектива театра. Встретится с главой республики Артуром Парфенчиковым, на совещании у которого та4кже соберутся руководители республиканских танцевальных коллективов.

А вечером 6 марта Илзе Лиепа посетит в Музыкальном театре концерт молдавского и российского оперного и эстрадного певца Методие Бужора. Его песни прозвучат в сопровождении симфонического оркестра карельской госфилармонии.