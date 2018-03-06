Илзе Лиепа и Артур Парфенчиков посетили праздничный концерт Методие Бужора

Сегодня вечером в Музыкальном театре Карелии состоялся концерт известного в России и за рубежом баритона Методие Бужора. Мероприятие было посвящено предстоящему Международному женскому дню. Его организовало правительство Карелии. Методие Бужор выступал в сопровождении симфонического оркестра Карельской госфилармонии под управлением Анатолия Рыбалко.

На концерт известного баритона пришел глава региона Артур Парфенчиков и народная артистка России Илзе Лиепа, которая сегодня находилась в Петрозаводске с однодневным визитом. Перед выступлением Методие Бужора Артур Парфенчиков вышел на сцену и поздравил всех жительниц республики с наступающим праздником. Он пожелал им быть всегда любимыми.

После на сцену вышла и Илзе Лиепа. Она также поздравила женщин с предстоящим женским днем, а позже призналась в любви к Карелии.

– Я счастлива стоять на сцене этого Музтеатра: на ней я много-много танцевала. Звание народной артистки Карелии мне очень дорого, потому что это – ниточка любви, которая связывает меня с вашем удивительным краем. Мне тут дорого абсолютно все: ваше дивные пейзажи, озера, ваше небо. Но самая большая ваша ценность – люди, – обратилась к присутствующим Илзе Лиепа.

Напомним, сегодня всемирно известная балерина Илзе Лиепа посетила Петрозаводск с однодневным визитом. Она успела побывать в детской балетной студии Музыкального театра Карелии, провести открытую репетицию взрослого коллектива театра, втретиться с главой республики Артуром Парфенчиковым и познакомиться с Петрозаводским Президентским кадетским училищем.