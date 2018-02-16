Иглу из разноцветных ледяных блоков построили жители Петрозаводска

Компания петрозаводчан построила иглу из разноцветных ледяных блоков. Арт-объект появился во дворе частного дома на Древлянке в преддверии зимнего фестиваля «Гиперборея», пишет пресс-служба мэрии города.

— Проект реализовывался более года и благодаря стараниям и настойчивости бригады каменщиков и подсобных рабочих был успешно завершен к их всеобщей радости 4 февраля 2018 года, — рассказали авторы объекта в соцсети. — На производство иглу ушло около 400 ледяных кирпичей (для этого было выпито почти 400 литров молока), несколько упаковок красок, около 500 литров воды, три дня работы и много сил и терпения. Но оно того стоило!

Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Иглу из ледяных блоков во дворе одного из петрозаводских домов. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Одна из создательниц иглу по имени Надежда рассказала, что ледяной домик они с семьей и друзьями хотели построить еще в прошлом году, однако погода была слишком теплой и ледяные кирпичи начали таять. В этом году стройку собирались начать во время зимних каникул, но погода снова не позволила. И только в феврале создание

Еще один участник строительства Алексей посетовал, что на фестивале «Гиперборея» нет конкурса для дворовых скульптур. Впрочем, в мэрии города обещали обдумать эту идею.

— Это очень интересная история, и мы решили действительно обдумать такую идею – провести в следующем году состязание среди дворовых территорий, — рассказал начальник управления клуьтуры Сергей Соловьев. – Возможно, это будет отдельная номинация в рамках уже существующего мероприятия, например, конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». А может быть, и новый полноценный конкурс. В любом случае мы горячо приветствуем такие начинания.