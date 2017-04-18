Художники распишут Сортавалу портретами известных горожан

В Сортавале молодые художники придумали проект «Настенная история» — они распишут стены домов в историческом центре портретами своих знаменитых земляков. Идеи для сюжетов: портреты известных людей (архитекторы, благотворители, писатели, деятели культуры). Каждый объект будет иметь QR-код со ссылкой на подробную информацию и адресами остальных объектов.

Как пишут в группе проекта, администрация города уже согласовала места для рисунков. Сейчас молодые люди собирают в интернете деньги на проект. Присоединиться и помочь финансово можно здесь.