Холодная весна тормозит темпы подготовки ко Дню республики в Олонце

Власти Олонецкого района ускоренно осваивают выделенные из карельского бюджета деньги на День республики. Об этом сегодня министру культуры Алексею Лесонену на брифинге рассказал глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев. Задержка работ и ускоренный их график связан с холодной весной — готовиться быстрее местным властям помешала погода. Напомним, на праздник Карелия потратила 50 миллионов рублей, 35 миллионов пошло на благоустройство.

— Работаем в этом направлении, особенно в том, что касается благоустройства, — Сергей Прокопьев. — Эти деньги реально помогают, виден большой сдвиг. Все внутренние работы по ремонту наших зданий мы уже сделали. Мы еще с общественностью приняли решение благоустроить в городе набережную. К десятому числу мы все успеем закончить.

Также Прокопьев сообщил, что на праздник город ждет не меньше 30 тысяч гостей. Вопрос организации дополнительных автобусов из Петрозаводска местные власти обещали решить до 10 июня. А вот автомобилистам повезло меньше: отдельной парковки для гостей не будет, но машины разрешат оставлять на центральной улице Урицкого.

На Дне республики будет объявлено, какой муниципалитет станет центром праздника в следующем году. Конкурс уже стартовал. Олонцу удалось победить в прошлом году благодаря уникальной концепции праздника «Сказочный город».

Подробнее про программу Дня республики можно прочитать здесь.