Гостей Гипербореи угостят бесплатной ухой

В Петрозаводске на набережной у ротонды начали готовить суп.

Лохикейто Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Лохикейто Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Лохикейто Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Лохикейто Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Гиперборея Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

— В прошлом году это была традиционная уха, в этом решили сделать рыбный суп лохикейто, — рассказал повар по имени Антон.

Лохикейто — это традиционная уха из красной рыбы на основе молочных продуктов. На неё пойдёт 20 литров сливок, 20 литров молока и около 30 килограммов форели с семгой.

По словам Антона, ухи получится где-то на 600 порций, а угощать ей начнут в половину второго.

Иван и Елена:

— Мы ещё вчера вечером ходили по набережной и наблюдали с отмели скульптуры, они были готовы лишь частично. Сегодня пришли посмотреть на них при свете дня. Что особенно понравилось, это семейная лепка снеговиков. Атмосфера такая добрая, и детям хорошо и родителям. Проводить такие мероприятия — это очень здорово — рассказал Иван.

Они с женой родом с Урала. Иван приехал в Петрозаводск на конференцию, и очень рад, что попал на фестиваль.

Иван, Валентина и дочь Маргарита:

Мы только пришли, пока смотрим, что тут есть . уже оценили снежные фигуры, ребёнку очень понравились лошадки, столько у неё эмоций. Людей очень много, видно, что всем праздник нравится.

Людей на набережной уже несколько сотен. Работает ярмарка, катание на лошадях, у ротонды программа с играми и танцами — народное гуляние набирает силу.