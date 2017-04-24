Город культуры и чтения

В Петрозаводске открылся Парк культуры и чтения, он занял историческое здание бывшего универмага «Детский мир» в центре города на улице Дзержинского. Магазин относится к петербургской книжной сети «Буквоед». Формат Парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом, он станет инновационной площадкой по продвижению книги и пропаганде чтения.

В открытии дома книги принял участие Артур Парфенчиков. После небольшой экскурсии он поделился своими впечатлениями. Врио главы Карелии сказал, что открытие книжного центра будет способствовать популяризации чтения прежде всего у молодежи.

— Здесь ведь не только книги продаются, здесь действительно парк чтения. Здесь есть кафе, где проводятся литературные вечера. Все это — импульс к позитивной жизни. Мы первая региональная столица, где открылся такой центр.

Также Артур Парфенчиков поделился своими литературными предпочтениями сегодняшнего дня.

— Я сегодня больше читаю публицистику, историческую книгу. Из художественных книг сейчас перечитываю Достоевского. Принялся за чтение романа «Голомяное пламя» карельского писателя Дмитрия Новикова, — сказал Артур Парфенчиков.

На открытие также приехали популярный писатель и общественный деятель Олег Рой и автор мирового бестселлера «Одиночество в Сети» Януш Вишневский. Кроме этого, состоялся диспут «Новая северная проза» с карельскими писателями Олегом Кожиным, Дмитрием Новиковым, Яной Жемойтелите.

Генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов отметил, что для Карелии открытие подобного культурного пространства позволит получить уникальную возможность приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских писателей на российский книжный рынок.

Одна из первых посетительниц Парка культуры и чтения Екатерина Матузова рассказала, что ей не жалко денег на хорошие книги.

— Все сейчас в мобильных гаджетах находятся, очень трудно найти единомышленников. Я читаю в основном зарубежную прозу. Мне очень нравится Януш Вишневский, очень нравится Анна Гавальда. Олега Роя, к сожалению, еще не читала, но тоже приступлю скоро, — рассказала петрозаводчанка Екатерина Матузова.

Открытие парка — это одно из мероприятий, реализованных в рамках соглашения между Российским книжным союзом и правительством Карелии, предусматривающего развитие инфраструктуры чтения в республике.

В мае в книжном доме уже запланирована встреча с министром культуры России Владимиром Мединским. Сейчас также обсуждается возможность объединить помещения магазина и литературного клуба «Бегемот».