Город культуры и чтения

В Петрозаводске открылся самый большой Парк культуры и чтения России – исключая, конечно, столицу страны. Так о новом магазине говорят его владельцы. В нем можно найти более 100 тысяч изданий, а на открытие приехали популярные писатели.

В Петрозаводске открылся Парк культуры и чтения, он занял историческое здание бывшего универмага «Детский мир» в центре города на улице Дзержинского. Магазин относится к петербургской книжной сети «Буквоед». Формат Парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом, он станет инновационной площадкой по продвижению книги и пропаганде чтения.

Буквоед

Наталья Вавилова, Артур Парфенчиков и Денис Котов. Фото: Николай Смирнов

В открытии дома книги принял участие Артур Парфенчиков. После небольшой экскурсии он поделился своими впечатлениями. Врио главы Карелии сказал, что открытие книжного центра будет способствовать популяризации чтения прежде всего у молодежи.

— Здесь ведь не только книги продаются, здесь действительно парк чтения. Здесь есть кафе, где проводятся литературные вечера. Все это — импульс к позитивной жизни. Мы первая региональная столица, где открылся такой центр.

Также Артур Парфенчиков поделился своими литературными предпочтениями сегодняшнего дня.

— Я сегодня больше читаю публицистику, историческую книгу. Из художественных книг сейчас перечитываю Достоевского. Принялся за чтение романа «Голомяное пламя» карельского писателя Дмитрия Новикова, — сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков и Денис Котов. Фото: Николай Смирнов.

Артур Парфенчиков и Денис Котов. Фото: Николай Смирнов

На открытие также приехали популярный писатель и общественный деятель Олег Рой и автор мирового бестселлера «Одиночество в Сети» Януш Вишневский. Кроме этого, состоялся диспут «Новая северная проза» с карельскими писателями Олегом Кожиным, Дмитрием Новиковым, Яной Жемойтелите.

Олег Рой. Фото: николай Смирнов.

Олег Рой. Фото: Николай Смирнов

Генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов отметил, что для Карелии открытие подобного культурного пространства позволит получить уникальную возможность приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских писателей на российский книжный рынок.

Одна из первых посетительниц Парка культуры и чтения Екатерина Матузова рассказала, что ей не жалко денег на хорошие книги.

— Все сейчас в мобильных гаджетах находятся, очень трудно найти единомышленников. Я читаю в основном зарубежную прозу. Мне очень нравится Януш Вишневский, очень нравится Анна Гавальда. Олега Роя, к сожалению, еще не читала, но тоже приступлю скоро, — рассказала петрозаводчанка Екатерина Матузова.

Екатерина Матузова. Фото: Скргей Беляев

Екатерина Матузова. Фото: Сергей Беляев

Открытие парка — это одно из мероприятий, реализованных в рамках соглашения между Российским книжным союзом и правительством Карелии, предусматривающего развитие инфраструктуры чтения в республике.

В мае в книжном доме уже запланирована встреча с министром культуры России Владимиром Мединским. Сейчас также обсуждается возможность объединить помещения магазина и литературного клуба «Бегемот».

Открытие парка культуры и чтения в Петрозаводске.

Открытие Парка культуры и чтения в Петрозаводске

 

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Максим Смирнов
Максим Смирнов
Журналист
История подвиги: Петрозаводск изначальный