Глава Карелии поздравил верующих с Еврейским новым годом

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил верующих республики с Еврейским новым годом.

– Примите поздравления с днем Рош Ха-Шана, – сказал руководитель региона. – Это не праздник в обычном смысле данного слова: сегодня евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и раскаяться в грехах. В эти дни принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу Жизни», куда Всевышний записывает имена праведных, которым суждено прожить следующий год. Праздничный стол и нарядная одежда сегодня выражают скорее не радость, а надежду и уверенность в милосердии Всевышнего. Хочу отметить важную роль и социальную активность еврейской национально-культурной автономии Республики Карелия, деятельность которой направлена на формирование культуры мира и согласия в обществе, воспитание подрастающего поколения в условиях взаимного уважения друг к другу представителей разных национальностей и вероисповеданий, проживающих в нашей республике.

День Рош Ха-Шана праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников. В этом году Рош ха-Шана (наступление 5778 года по иудейскому летоисчислению) выпадает на 21 и 22 сентября, начинается праздник 20 сентября вечером.