«Гиперборею» и Масленицу объединят в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска начала прием заявок на гиперборейский карнавал. В этот раз он пройдет после заключительного дня фестиваля и будет тесно связан с другим праздником – Гиперборейской Масленицей. Его отметят 18 февраля.

В грандиозном масленичном костюмированном шествии могут принять участие все желающие: школы, ВУЗы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования, предприятия, творческие профессиональные и любительские коллективы, общественные объединения и вообще любая компания людей.

Участникам предлагают изготовить масленичную куклу и нарядиться в костюмы леших, скоморохов, медведей, домовых, бабок-блинниц и других персонажей языческого праздника

Заявки на участие в карнавальном шествии принимаются не позднее 14 февраля в городском Доме культуры.