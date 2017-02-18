Гиперборея. Фотоотчет

Несколько минут назад в Петрозаводске завершился фестиваль «»Гиперборея-2017». Весь день корреспонденты «Республики» наблюдали за работой скульпторов, праздничным шествием, награждением победителей и — под занавес — салютом.

Вечером жюри подвело итоги конкурса снежных и ледовых скульптур. Лучшей ледовой скульптурой эксперты признали композицию «Лето в росе», созданную петрозаводчанами. Второе место в номинации досталось скульптуре «Сны о Белом море» (также Петрозаводск).

Снежные скульптуры оценивались в двух номинациях. В категории «Малый куб» победителями стали авторы композиции «Яло» (Петрозаводск). В категории «Большой куб» третье место получила работа «Гений места» (Петрозаводск), второе — «За секунду до выстрела» (Минск), первое — «Великий дворник» (Петрозаводск). Победители получили 30 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест — 25 и 15 тысяч соответственно.

В завершение фестиваля перед его гостями и участниками выступили врио главы Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

— Замечательный город, прекрасный фестиваль. Это лучший город на земле! Здесь должны жить самые счастливые люди! С праздником, — обратился к горожанам губернатор. Мирошник в свою очередь напомнила, что скоро жителей карельской столицы ждет еще один праздник — Масленица.

Действительно, Сырная седмица начнется уже 20 февраля. А пока предлагаем вам посмотреть лучшие фото, снятые во время «Гипербореи».