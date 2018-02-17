Гиперборейские гуляния начались в центре Петрозаводска

В Петрозаводске начался зимний фестиваль «Гиперборея-2018». Хотя официальный старт ему дали еще 13 февраля, именно сегодня на набережной Онежского озера развернулись основные праздничные площадки.

Уже сейчас на набережной можно увидеть снежные и ледовые скульптуры, над которыми мастера работали с 14 февраля. В этом году заявки на участие пришли из Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и нескольких регионов России. Итоги традиционного гиперборейского конкурса подведут сегодня в 19:30 на главной площадке в створе проспекта Ленина.

Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Скульптуры Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Гиперборея Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

В 11:00 на набережной начнется рыбный фестиваль «Калакунда». Пока повар будет готовить котел финского супа лохикейто, для гостей устроят концерт и игровую программу «Уха на хайпе».

В полдень на улице Федосовой начнутся «Иллюзии старого города», которые в этом году впервые решили устроить зимой. Музей-заповедник «Кижи» попытается воссоздать картинку задорного праздничного гулянья на Масленицу конца XIX — начала XX века. В программе – горячий чай из самовара-великана, русские блины и карельские сульчины, масленичные игры и забавы и, конечно, множество костюмированных персонажей.

На Советской площади тем временем откроется Чертог Борея – бога северного ветра. Там будет работать особая почта: все желающие смогут отправить открытку с изображением Борея в любую точку мира.

Полную программу фестиваля можно найти здесь. А для тех, кто не сможет сегодня присоединиться к празднику, завтра проведут гиперборейскую масленицу. Праздник начнется в 12:00 с костюмированного шествия и продолжится народными гуляниями.