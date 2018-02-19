Гиперборейская сказка

Субботним утром на Онежской набережной людей встречали ледяные балерина и дед Мазай, снежный кот Борис и не менее снежный пастырь с ягненком на руках. Начался главный день фестиваля «Гиперборея».

Ледовая скульптура Гипербореи. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. «Добрый пастырь». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. «Микромир». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин «Не хочу синицу, поймаю жар-птицу» Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

К полудню горожан на набережной собралось несколько сотен: одни бродили по ярмарке, другие лепили снеговиков для конкурса SnegCom.ru, третьи потянулись к ротонде – там как раз стартовал рыбный праздник «Калакунда». Эту площадку многие выбрали еще и из-за костра под огромным котлом, в котором повар Антон Калинин готовил традиционную гиперборейскую уху.

— В прошлом году это была карельская уха, в этом решили сделать финский рыбный суп лохикейто, — рассказал он, шинкуя морковь. — Это уха из красной рыбы на основе сливок. В неё пойдёт 20 литров сливок и 20 литров молока, а ещё около 30 килограммов форели и семги.

Лохикейто на «Гиперборее». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Лохикейто на «Гиперборее». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Лохикейто на «Гиперборее». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Гиперборея, праздник «Калакунда». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Гиперборея, праздник «Калакунда». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Гиперборея, праздник «Калакунда». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Угощать супом должны были в половину второго, многие предпочли не отходить далеко, чтобы не оказаться в хвосте очереди. Тем временем чуть дальше на набережной собрались участники Фестиваля скандинавской ходьбы.

Возглавляла их богиня Афина в исполнении чемпионки мира по историческому фехтованию Галины Кохвакко. По легенде, коварный Морок похитил у богини сокровища, а петрозаводские спортсмены должны были их найти и попутно преодолеть с палками для ходьбы восьмикилометровую дистанцию.

Афина взмахнула мечом, и участники под звук барабанов бодро пошагали по набережной.

У центральной площадки тем временем вовсю работала праздничная почта. В чертоге Борея, северного бога и нового символа фестиваля, можно было купить гиперборейскую открытку, тут же упаковать её в фирменный конверт, наклеить гиперборейскую марку и опустить в почтовый ящик. Член оргкомитета Илья Герчин рассказал, что за три дня работы почты у них купили и отправили уже около 200 таких комплектов.

— Девушка-скульптор вчера отправила сразу 18 открыток. Они разойдутся по всему миру — и в Японию их отправляли, и в Камбоджу.

В историческом квартале в первый раз провели зимние «Иллюзии старого города». Сотрудники музея «Кижи» устроили настоящую Масленицу, как ее праздновали в 19 веке: с песнями и плясками, чествованием молодоженов и, конечно, блинами с чаем из самовара.

Самовары по старинке топили щепками и углем, блинчики жарили тут же, по старинному карельскому рецепту – на пиве.

Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин «Иллюзии старого города» Фото: ИА «Республика» Сергей Юдин

— Мы бываем в Старом городе летом, на летних праздниках, — рассказала петрозаводчанка Лариса, которая пришла на фестиваль с двумя дочерьми. – Здесь очень приятная атмосфера, много знакомых лиц встречаем. Эта площадка отличается от остальных, где играет современная музыка, шумно. А здесь все по-другому, поэтому с детьми пришли именно сюда.

— Мы ещё вчера вечером ходили по набережной и смотрели скульптуры, они были частично готовы, — поделился Иван, который с женой Еленой приехал с Урала в командировку и очень удачно попал на фестиваль. — Сегодня пришли посмотреть на них при свете. Что особенно понравилось, это семейная лепка снеговиков: атмосфера такая добрая, и детям хорошо и родителям. Проводить такие мероприятия — это очень здорово.

— Мы только пришли, пока смотрим, что тут есть, — рассказали Иван и Валентина, пришедшие на праздник с дочерью Маргаритой. – Уже оценили снежные фигуры, ребёнку очень понравились лошадки, столько у неё эмоций. Людей очень много, видно, что всем праздник нравится.

Вечером на главной сцене наградили победителей конкурса ледовых и снежных скульптур. А после фейерверка горожане разошлись по домам, готовиться ко второму дню «Гипербореи»: в воскресенье на площади Кирова провожали зиму и отмечали Масленицу.