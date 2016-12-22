Фотография спасшихся на Сямозере детей вошла в число лучших в России

Работа карельского фотографа Игоря Подгорного вошла в число лучших в стране по итогам конкурса Best of Russia-2016. На снимке изображена лодка с детьми, спасшимися в трагедии на Сямозере. Фотография была представлена в номинации «Люди. События. Жизнь».

В число лучших фотографий России вошли еще два снимка, сделанных в Карелии. Это работы московских фотографов. Андрей Ершов на Укшезере сделал снимок под названием «Северная сказка», Александр Львов заснял эпизод Кижской регаты на Онежском озере.

Всероссийский проект Best of Russia существует с 2008 года. Ежегодно эксперты выбирают лучшие фотоснимки со всей страны. В 2016 году в число победителей вошли 292 фотографии в шести номинациях. Весной 2017 года эти работы представят на выставке Центре современного искусства ВИНЗАВОД в Москве.