Финский язык предложили включить в перечень предметов ЕГЭ

Круглый стол, посвященный поддержке коренных народов Карелии, прошел 9 февраля в Национальном музее в рамках выездного заседания Совета по правам человека при Президенте России. Как пояснил, открывая встречу, член СПЧ Андрей Бабушкин, совет уделяет большое внимание сохранению и развитию национальных культур коренных и малочисленных народов. Эти вопросы регулярно обсуждаются правозащитниками и экспертами во время поездок в разные регионы страны.

В Петрозаводске в заседании приняли участие представители общественных объединений карелов, вепсов, финнов и русских, научного сообщества, национальных муниципальных образований. Одной из главных тем стала поддержка этнокультурного образования.

Как рассказала представитель карельского Минобразования Наталья Васильева, в республике уже несколько лет действует такая мера поддержки, как ежемесячные выплаты воспитателям и учителям карельского, вепсского и финского языков. В ПетрГУ для студентов, изучающих карельский и вепсский языки, предусмотрена дополнительная стипендия.

Кроме того, в Карелии активно разрабатываются учебно-методические материалы для обучения родным языкам. На базе финно-угорской школы открыт республиканский ресурсный центр этнокультурного образования, где поддерживают детей, изучающих родные языки. По словам Натальи Васильевой, 25 января примерные программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам были одобрены в Российской академии образования.

— Началась работа по включению наших учебников в федеральный перечень. Эти учебники уже получили высокую оценку на федеральном уровне, — рассказала представитель Минобразования.

Как отмечали участники заседания, интерес к изучению национальных языков сегодня проявляют далеко не только представители этих народов. Например, по наблюдениям руководителя ономастического центра Института языка и литературы КарНЦ РАН профессора Ирмы Муллонен, изучение финского языка в ПетрГУ выбирают представители разных национальностей.

— Это не обязательно этнические финны, это люди, которым интересна финская культура, у которых есть связи в Финляндии, — пояснила Муллонен.

По ее мнению, назрела необходимость включить финский язык в перечень предметов Единого государственного экзамена по выбору. В министерстве образования Карелии идею поддерживают. Наталья Васильева отметила, что изучение иностранного языка обязательно со второго класса школы. Среди четырех языков, которые сегодня можно выбрать в качестве первого иностранного, — английский, немецкий, французский и испанский.

— Мы обратились в Министерство образования и науки РФ, чтобы финский язык тоже вошел в этот перечень как первый иностранный язык, — сказала Наталья Васильева.

На кругом столе также обсудили поддержку СМИ и издательской деятельности на национальных языках. С информацией о новых проектах, которые реализуются при поддержке регионального Министерства по вопросам национальной политики, выступил гендиректор издательства «Периодика» Алексей Макаров. В частности, он рассказал, что в минувшем году в Карелии впервые прошел форум финно-угорских СМИ. Рассмотрели участники заседания и вопрос о придании карельскому языку статуса второго государственного в республике, сохранение и развитие культуры Поморья.