Фильм «Финский Петрозаводск» стал финалистом премии «Восхождение»

Корреспондент редакции национального вещания ГТРК «Карелия» Арто Ринне стал финалистом всероссийского медиафестиваля «Восхождение»: на суд жюри был представлен его документальный фильм «Финский Петрозаводск». Фестиваль прошел в столице Северной Осетии — Владикавказе. В нем приняли участие представители СМИ из разных регионов России. В финал вышли 67 работ, в том числе и фильм «Финский Петрозаводск».

Документальная лента рассказывает об истории появления финской диаспоры в Петрозаводске в 30-е годы прошлого века, сообщает ГТРК «Карелия».