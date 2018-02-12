Фестиваль карельского чая пройдет в рамках «Гипербореи»

Чайный фестиваль пройдет в Петрозаводске в рамках «Гипербореи», сообщает пресс-служба администрации.

Бренды «Мама Карелия», «Мастерская супругов Хюрри», Silent lake, Suntea и «ЧайKoff» представят чаи, травы, натуральные продукты, расскажут о методах заготовки, хранения и переработки трав, о правильном заваривании отдельных видов чаев и познакомят с полезными свойствами чая.

Фестиваль чая будет проходить в течение двух дней – 17 и 18 февраля. В субботу площадка будет работать с 12 до 16 часов, а 18 февраля – с 12 до 15 часов.

В программе чайного фестиваля — конкурс по завариванию чая, семейная развлекательная программа и дегустация чая от карельских производителей. Также все любители чая и гости фестиваля смогут попробовать мед, варенье, национальную карельскую выпечку и блины.