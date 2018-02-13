Фестиваль «Гиперборея-2018» открыли в Петрозаводске

В Петрозаводске официально стартовал зимний фестиваль «Гипеборея-2018». Церемонию открытия в этот раз провели в чертоге Борея – бога северного ветра, который стал главным персонажем праздника.

По традиции для участников конкурса ледовых и снежных скульптур провели жеребьевку, чтобы определить, какой команде какой куб достанется. Блоки для 11 фигур из льда, 10 больших и 10 малых кубов, уже ждут мастеров на Онежской набережной. К созданию своих шедевров скульпторы приступят завтра.

После церемонии открытия всех желающих угощали «гиперборейским грогом» — особым напитком на основе чая с добавлением фруктов, трав, мёда по фирменному рецепту Борея.