Фестиваль фольклорно-этнографической реконструкции «Ста́рина» пройдет на Кижах в выходные

С 7 по 9 июля на острове Кижи и в селе Великая Губа выступят более десятка фольклорных исполнителей и коллективов из Заонежья, других районов Карелии, Архангельской области, Республики Коми, Эстонии, Финляндии. Музыканты и артисты приедут в Заонежье на второй фестиваль фольклорно-этнографической реконструкции «Ста́рина».

В этом году праздник-концерт посвящен 190-летию со дня рождения народной сказительницы из Заонежья Ирины Федосовой. Поэтическое наследие Федосовой вошло в золотой фонд русского фольклора. Тема Фестиваля 2017 года — «Поэзия прощания».

8 июля с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00 в экспозиции пройдут выступления творческих коллективов. В этот же день с 13:00 до 14:30 состоится гала-концерт участников фестиваля на поляне у Кижского погоста.

Помимо выступлений гостей ждут творческие встречи, вечера традиционного танца, мастер-классы по освоению певческой, инструментальной и хореографической традиций разных этнических групп, лекции-концерты по традиционной культуре, творческие мастерские, круглый стол «Освоение и сценическое воплощение фольклорных традиций в современных условиях», семинар «Сохранение и презентация фольклора в музее», мастер-классы по освоению традиционных ремесел.