Фестиваль «Алексей Рыбный» стартовал в Карелии сразу в Беломорске и Петрозаводске

Праздник «Алексей Рыбный» проводится в Карелии впервые сразу на двух площадках. В Беломорске собрались около 70 участников соревнований по подледному лову, а в Петрозаводске к торговому центру «Лотос Plaza» пришли те, кто испытывает к рыбе гастрономический интерес.

Торговые ряды с продукцией местных производителей открылись сегодня в полдень. Рядом развернули полевую кухню, в которой из нескольких сортов беломорской рыбы сварили уху. За бесплатным угощением тут же выстроилась очередь. Судя по отзывам, суп получился вполне вкусный.

Глава Карелии поздравил собравшихся с праздником, отметив, что Карелия должна вернуть былую славу морского рыбного региона.

— У нас прекрасные озера, но мы не должны забывать, что у Карелии есть еще один бренд. Это регион, омываемый самым чистым и одним из самых красивейших северных морей — Белым морем. Это — наше богатство. Очень важно, чтобы наши местные жители и гости со всей страны и мира соприкоснулись с этим уникальным природным местом, — сообщил Артур Парфенчиков, напомнив, что помимо туристической составляющей, рыбная отрасль должна стать надежным экономическим блоком.

В начале этой недели стало известно о закладке сразу двух рыбоперерабатывающих предприятий в Кондопоге, еще несколько производств разместятся в самом Беломорске. Глава Карелии выразил уверенность с том, что торговые ряды на празднике «Алексей Рыбный» в последующие года будут лишь увеличиваться, а сам фестиваль станет популярным и среди жителей республики и туристов из других уголков страны и мира.