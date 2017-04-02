«Евтушенко был моим другом»

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США, где постоянно жил с 1991 года. За день до смерти его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам родных, поэт умер от остановки сердца во сне.
Свои соболезнования семье и друзьям поэта выразили врио главы Карелии Артур Парфенчиков и руководители Петрозаводска.
Карелия скорбит со всем миром. Мы помним, как завершился вечер встречи с Евгением Александровичем летом прошлого года — словами любви в адрес Петрозаводска и его жителей:
— Давайте не расставаться надолго!
Сожалеем, что этому теперь, увы, не суждено сбыться.
Уже после своей смерти Евгений Александрович навсегда воссоединится со своей Россией: поэт завещал похоронить его в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким поэта, всем, с кем он был знаком, дружен, — написал Артур Парфенчиков.
С Карелией Евгения Евтушенко связывало многое: отсюда родом его жена Мария, сюда он часто приезжал сам, а в 2007 году стал почетным гражданином Петрозаводска. В столице региона живет один из его друзей, с которым он познакомился еще во времена студенчества. Вместе с карельским поэтом Маратом Тарасовым и другим известным поэтом Робертом Рождественским Евгений Евтушенко учился в Литературном институте в Москве.
О Евтушенко, о том, каким он был вне сцены — среди близких и друзей, «Республика» спросила у его друга юности.
Для меня это страшный удар. Потому что у меня было три друга в разное время. Володя Морозов, Роберт Рождественский и Володя Евтушенко. Предыдущие два умерли, и меня радовало, что хотя бы третий мой друг, хоть и живет в Америке, но приезжает почти каждый год ко мне. Это так меня духовно грело, это помогало писать и работать.
Когда он приезжал, я ему читал новые стихи, он мне свои читал. Он был моей духовной опорой, и вот когда мне сказали, что он ушел из жизни, мы очень тяжело это было слышать.
В один из приездов его сюда я познакомил его с петрозаводчанкой Машей Новиковой. Он на ней женился, и этот брак оказался счастливым. Каждый раз, когда он приезжал, он писал шутливые стихи и называл меня сватом. Маша стала его неотъемлемой частью, человеком, достойным его великого таланта.
Несмотря на возраст и тяжелую болезнь, он и в прошлом, и позапрошлом году приезжал в Петрозаводск. Он выступал в консерватории в большом зале. Три часа читал стихи. Насколько же это был духовно мощный человек. На следующий год он приезжал и выступал при полном зале Национального театра.
Я считаю, что в истории русской литературы и поэзии самым популярным русским писателем во всех страх мира был Евгений Александрович Евтушенко. Я не говорю и не сравниваю таланты Пушкина или Толстого, но популярность его была запредельной.
Я возглавляю сейчас детский фонд, и к нам приезжают много людей, занимающихся этим же из разных стран, и как-то к нам женщина приехала из Финляндии. Он была далека от литературы, но я ее спросил: «Вы знаете Евтушенко?», она ответила, что, конечно же, знает. Многие люди в Европе не читали его стихов ни на русском, ни в переводе, но Евтушенко знают все. Имя его было знакомо подавляющему числу жителей Европы и Америки. Это невероятная популярность, а уж про Россию и говорить не надо.
Года два назад он мне рассказал, что он приехал после выступлений во всех городах-миллионниках Сибири и Дальнего Востока. Он там целый месяц ездил по городам и выступал. Везде были переполненные залы. Второго такого явления в нашей жизни не было. Он, безусловно, классик современной мировой поэзии.
Евтушенко любил людей. Я, честно говоря, часто эксплуатировал его. Я давний правозащитник, и ко мне идет масса писем и телефонных просьб, и вот как-то звонят: «Марат Васильевич, помогите, наша семья попала в такое тяжелое положение. По закону нам все полагается, а по факту ничего не дают…» И вот когда он приезжал в Петрозаводск, я, прикрываясь его именем, говорил: «Пойдем на прием к Катанандову по этому поводу». Он немедленно откликался, и мы помогали людям.
Эта черта очень редкая среди писателей. Сейчас мне даже сложно представить, к кому бы я мог обратиться из крупнейших наших писателей по поводу помочь кому-то. Мне даже в голову мысль эта не приходит.
Маша (жена Евтушенко: прим ред.) мне сразу же позвонила, когда все случилось, а примерно недели две назад звонил мне он сам. «Слушай, — говорит, — меня пригласили в Москву на выступление. Там будет большой творческий вечер. Ты не могу бы приехать, поприсутствовать? Я говорю: Женя, я старше тебя на два года. Тебе 85-й, а мне 87, и я сейчас почти на улицу не выхожу».
Хоронить его будут в Переделкино. Где дача писателей и где было когда-то наше студенческое общежитие. Мы все учились в Литературном институте, а домой возвращались на электричке. Идти в общежитие нужно было через кладбище. Там очень уютное, небольшое кладбище, и он завещал похоронить себя там, рядом с Пастернаком. Там же и Роберт Рождественский похоронен.
Но я, к сожалению, на похороны приехать не могу. Очень мне жалко, что не могу проводить в последний путь своего старого друга.