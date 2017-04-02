«Евтушенко был моим другом»

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США, где постоянно жил с 1991 года. За день до смерти его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам родных, поэт умер от остановки сердца во сне.

Свои соболезнования семье и друзьям поэта выразили врио главы Карелии Артур Парфенчиков и руководители Петрозаводска.

Карелия скорбит со всем миром. Мы помним, как завершился вечер встречи с Евгением Александровичем летом прошлого года — словами любви в адрес Петрозаводска и его жителей: — Давайте не расставаться надолго! Сожалеем, что этому теперь, увы, не суждено сбыться. Уже после своей смерти Евгений Александрович навсегда воссоединится со своей Россией: поэт завещал похоронить его в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком. Приносим глубокие соболезнования родным и близким поэта, всем, с кем он был знаком, дружен, — написал Артур Парфенчиков.

С Карелией Евгения Евтушенко связывало многое: отсюда родом его жена Мария, сюда он часто приезжал сам, а в 2007 году стал почетным гражданином Петрозаводска. В столице региона живет один из его друзей, с которым он познакомился еще во времена студенчества. Вместе с карельским поэтом Маратом Тарасовым и другим известным поэтом Робертом Рождественским Евгений Евтушенко учился в Литературном институте в Москве.

О Евтушенко, о том, каким он был вне сцены — среди близких и друзей, «Республика» спросила у его друга юности.