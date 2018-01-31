Этнофестиваль «Земля Калевалы» приглашает участников

Вскоре начнется официальная регистрация на XII Международный этнофестиваль «Земля Калевалы – 2018» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства.

Его открытие пройдет 2 марта в штаб-квартире Русского географического общества. Гостей ждет знакомство с фотовыставкой «Воттоваара. Время легенд». Юным гостям фестиваля и их родителям будут интересны творческие мастер-классы и костюмированные фотосессии, вернисаж конкурса детского творчества «Калевала – страна солнца» и другие мероприятия.

В субботу 3 марта программа этнофестиваля продолжится в Санкт-Петербургском Доме национальностей, где состоится круглый стол «Образ Карелии: историко-культурный потенциал территорий», дополненный выставочной и концертной программой.

Регистрация откроется со 2 февраля 2018 г. и будет доступна в официальной группе этнофестиваля.