Эксперт «Золотой маски»: хочу увидеть, как карельские театры варят молоко

Премию «Онежская маска» получат актеры и актерские ансамбли, ярче всего заявившие о себе в двух прошедших в Карелии театральных сезонах. Жюри в очередной раз берет на себя ответственность, сравнивая работы актеров, выступающих в разных жанрах: от оперы и балета до представлений с участием кукол. По мнению председателя жюри московского критика Глеба Ситковского, главным критерием отбора в лауреаты должно стать общее художественное впечатление от работ.

— Мы оцениваем не технику, а то, насколько сильное впечатление на нас как на зрителей производят актерские работы, — говорит эксперт.

В числе номинантов «Онежской маски» — актеры всех профессиональных театров и театральных сообществ Карелии. Оценивать их будут по 11 номинациям, выбирая лучшие женские и мужские роли первого и второго планов, лучших дебютантов и отдельно – работы в спектаклях для детей. Своего лауреата выберут и театральные критики Петрозаводска, которые в этот раз не вошли в состав жюри.

Жюри в этом конкурсе экспериментальное. В его составе – актеры всех театров и молодые журналисты. Предполагается, что председатель жюри Глеб Ситковский, эксперт «Золотой маски», во время обсуждений спектаклей сможет помочь журналистам методикой разбора театральных работ. По словам критика, ему тоже интересен этот процесс и любопытен Петрозаводск, который «находится в обойме театральной жизни страны».

Московский эксперт считает, что карельским театрам необходима поддержка. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Об экспериментах с премией журналистам рассказали в Доме актера. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

— Спектакли из Петрозаводска время от времени попадают на фестиваль «Золотая маска». В этом году, например, в ее конкурсной программе заявлен спектакль «Железо» Театра кукол Карелии. Можно сказать, что я видел сливки, а теперь мне интересно посмотреть, как варят само молоко, — пояснил московский критик.

Премия «Онежская маска» второй раз проводится силами самих театров и Союза театральных деятелей. Из-за отсутствия финансирования было решено не выбирать лучший спектакль последних двух сезонов и не оценивать режиссерские работы. По мнению директора Музыкального театра Елены Ларионовой, для этого нужна работа профессиональных столичных театроведов. Сейчас же самое главное – объединить актеров разных театров в сообщество, создать атмосферу хорошего межтеатрального общения.