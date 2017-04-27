Дудук и кантеле

Концерт Дживана Гаспаряна собрал полный зал в музыкальном театре Карелии. Все собранные средства, кстати, будут переданы на благотворительность.

Приветствовал знаменитого музыканта врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

— Я хотел бы поклониться великому мастеру от всех нас, поблагодарить за приезд и за то, что у нас есть такая возможность приобщиться к великой музыке. Спасибо!

Врио главы региона вручил Дживану Гаспаряну кантеле и карельскую свирель, которую маэстро тут же опробовал.

Дживан Гаспарян — армянский музыкант и композитор, знаток национальной музыки, мастер игры на традиционном армянском духовом инструменте — дудуке. Одна из самых известных его работ — саундтрек к фильму «Гладиатор».

Дживан Гаспарян выступал не один. Вместе с ним приехал его внук Дживан и коллеги Армен Газарян и Вазген Макарян. Вазген Макарян играет на бас-дудуке. Это изобретение Дживана Гаспаряна-старшего.

На бис маэстро спел для жителей Петрозаводска песню собственного сочинения «Мама».

Во время визита в Петрозаводск армянская делегация встретилась с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым. Обсуждали музыку и туризм.

— Здесь есть что посмотреть. И зимой, и летом. Мы будем стараться развивать туризм таким образом, чтобы можно было приехать покатать на коньках, например. Причем не просто на катке, а на естественных озерах.

Армянская делегация обещала приехать снова — летом или зимой, чтобы обязательно попасть на Кижи. Сейчас не сезон.