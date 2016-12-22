Домик Деда Мороза начал работу в Петрозаводске

Медведь, Дед Мороз и гном записывают желания юных петрозаводчан в особую книгу.

Резиденция Деда Мороза начала работу на площади Кирова в Петрозаводске. Мы заглянули внутрь: гостей встречают Дед Мороз, гном и медведь. Детям дарят конфеты, записывают желания в волшебную книгу.

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске.

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске.

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске.

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске.

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске.

Резиденция Деда Мороза в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

 

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