Держаться корней

Круглый стол по поддержке коренных народов прошел 9 февраля в рамках выездного заседания Совета по правам человека при Президенте России. В зале Национального музея собрались представители власти, науки, общественных объединений, национальных районов республики.

— Совет не первый раз поднимает эту тему. Мы занимаемся проблемами коренных народов во время поездок в Забайкальский край, в Республику Адыгея, в регионы Северного Кавказа, во время выездов в Тверскую область, — сказал, открывая заседание, член СПЧ Андрей Бабушкин.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на тот момент в Карелии проживали 45,6 тыс карелов, 8,6 тыс финнов и 3,4 тыс вепсов. С тех пор прошло уже немало времени, и демографическая ситуация среди этих коренных народов республики внушает большую тревогу, отметила общественница Зинаида Строгальщикова. Она посетовала и на явно недостаточное финансирование, которые выделяется из федерального бюджета на поддержку коренных народов. При этом распределяются средства, исходя из численности представителей той или иной национальности. Выходит, что более крупные коренные народы на свои общественно-значимые программы получают больше денег, чем малочисленные, которые как раз нуждаются в более серьезной поддержке.

При этом Зинаида Строгальщикова добавила, что в самой республике для этнокультурного развития делается немало.

— Республика Карелия смогла сделать очень важную вещь: организовать обучение национальным языкам в университете. У нас нашлись люди, которые смогли начать обучение и фактически восстановить карельский, вепсский языки, спасти их. В этом отношении республика, безусловно, впереди. Мы смогли подготовить молодую национальную интеллигенцию, которая очень много делает для возрождения языков и культуры, у нас есть СМИ на национальных языках. Благодаря этому по сравнению с другими регионами, среди коренных малочисленных народов, мы очень сильно выделяемся в лучшую сторону, — сказала Зинаида Строгальщикова.

Уполномоченный съезда карелов Татьяна Клеерова с этим согласна.

— Мы выпустили специалистов, и эти специалисты очень успешно работают в социо-культурной сфере. В ПертГУ ведется подготовка бакалавров по карельскому, вепсскому и финскому языкам. Благодаря правительству Карелии введено ежемесячное вознаграждение учителям, которые преподают родные языки. Съезд карелов вышел с предложением установить аналогичные доплаты работникам культуры, которые используют в своей деятельности карельский, вепсский и финский языки, надеюсь, эта инициатива тоже будет поддержана, — перечислила Татьяна Клеерова.

Статус – важен

При этом общественница убеждена, что необходимо идти дальше и наконец-то решить вопрос с присвоением карельскому языку статуса второго государственного в республике. Здесь два камня преткновения. Во-первых, из Конституции Карелии необходимо изъять норму о том, что вопрос этот должен рассматриваться на референдуме. Такой нормы нет в законодательстве ни одной республики в составе России, утверждает общественница. Законодательное собрание предыдущего созыва пыталось подступиться к решению этой проблемы, но поправки в основной закон Карелии были отклонены. К законопроекту необходимо вернуться, подчеркнула Татьяна Клеерова.

Во-вторых, письменность карельского языка существует на основе латиницы. Между тем, согласно закону «О языках народов России», алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Поэтому, чтобы карельский язык имел возможность стать вторым государственным, необходимо принятие федерального закона об использовании латинской графической основы карельского алфавита.

Поморье, Заонежье, Пудож

Особое внимание в Карелии уделяется сохранению и развитию культуры этнолокальных групп коренного русского населения. Об этом рассказала представитель министерства по вопросам национальной политики Тойни Денисова. На территории республики проживают три таких крупных группы: поморы, заонежане и пудожане. Их традиции, говоры, культура — огромный и важный пласт национальной палитры республики. Далеко за пределами Карелии известна, например, сказительница Ирина Федосова. На территории Заонежья расположен всемирно знаменитый музей «Кижи».

— Мы издаем литературу краеведческого толка, направленную на изучение историко-культурного наследия коренного русского населения. Большим подспорьем для нас стала субсидия по федеральной программе «Укрепление единства российской нации». В рамках региональной программы также находим возможность издавать литературу, например, песенники на заонежском говоре, — рассказала Тойни Денисова.

На круглом столе представитель Миннаца презентовала вышедший в прошлом году сборник сказок Федора Свиньина, жителя Беломорского района. Он содержит уникальные фольклорно-этнографические материалы о культуре карельского Поморья. Составители сохранили и самобытный стиль автора, и старинный поморский язык.

Финский по выбору

А вот финский язык может войти в перечень предметов ЕГЭ, которые выпускники сдают по выбору. О том, что это обязательно нужно сделать, на круглом столе говорила руководитель ономастического центра Института языка и литературы КарНЦ РАН профессор Ирма Муллонен. По ее наблюдениям, сегодня изучение финского языка в ПетрГУ выбирают представители разных национальностей.

— Изменился контингент финского отделения: это не обязательно этнические финны, это люди, которым интересна финская культура, у которых есть связи в Финляндии. Но для того, чтобы готовить хороших специалистов, очень важно школьное образование. Очень нужен, например, ЕГЭ по финскому. Тогда к изучению языка был бы больший интерес и больше возможностей его сохранить в Карелии, — пояснила Ирма Муллонен.

В министерстве образования Карелии идею поддерживают. Представитель Минобразования Наталья Васильева отметила, что изучение иностранного языка обязательно со второго класса школы. Среди четырех языков, которые сегодня можно выбрать в качестве первого иностранного, — английский, немецкий, французский и испанский.

— Мы обратились в Министерство образования и науки РФ, чтобы финский язык тоже вошел в этот перечень как первый иностранный язык, — сказала Наталья Васильева.

Она также добавила, что 25 января примерные программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам были одобрены в Российской академии образования.

— Началась работа по включению наших учебников в федеральный перечень. Эти учебники уже получили высокую оценку на федеральном уровне, — рассказала Наталья Васильева.

«Надо перестать говорить, что тиражи маленькие»

Разработанными у нас в республике учебниками уже сейчас охотно пользуются в соседних областях – Ленинградской, Вологодской – где также проживают карелы и вепсы. С большим интересом в других регионах смотрят и на опыт Карелии в области журналистики и книгоиздания на национальных языках. В прошлом году впервые состоялся форум финно-угорских СМИ, который прошел на базе издательства «Периодика». На него собрались представители из разных регионов России. Место для проведения форума было выбрано не случайно. Карелия – один из немногих регионов, где есть такое мощное предприятие, которое выпускает пять печатных изданий на национальных языках и десятки книг ежегодно.

Один из главных вопросов: как сохранить и расширить читательскую аудиторию национальных средств массовой информации? Например, тираж старейшего журнала Сarelia на финском языке сегодня составляет 820 экземпляров. Так ли это мало? Своим мнением поделился редактор журнала Армас Машин.

— Я общался с представителями крупнейших «толстых» литературно-художественных журналов России. В стране, где проживает 145 млн населения, тиражи этих журналов не превышают 2-3,5 тыс экземпляров. Надо четко понять, что тиражи наших национальных изданий не являются какими-то унизительно маленькими. Они отражают объективную ситуацию. Нужно перестать говорить, что эти тиражи маленькие и как-то унижают карелов, финнов и вепсов. И спокойно работать над тем, чтобы восстанавливать аудиторию, — убежден Армас Машин.

Молодежь уходит в интернет

По мнению генерального директора издательства «Периодика» Алексея Макарова, реальность сегодня такова, что молодежь тяготеет к новым формам получения информации: интернет, электронные версии. При этом русскоязычная аудитория также проявляет интерес к национальным СМИ.

— У нас есть проект: хотим создать портал на четырех языках, который стал бы главным источником информации о карелах, вепсах и финнах для русскоязычной аудитории и основным источником информации для всего финно-угорского мира. Сейчас мы активно своими силами присутствуем в интернете: у нас шесть сайтов, группы в соцсетях, — рассказал Алексей Макаров.

— После форума финно- угорских СМИ мы увидели, насколько мы здесь классно живем, сколько у нас СМИ, сколько у нас сайтов, сколько у нас различных аккаунтов (в соцсетях – прим.ред.) – добавил редактор газеты KarjalanSanomat Михаил Незвицкий.

По его мнению, нужна объективная оценка востребованности национальных СМИ, которая не должна замыкаться на цифрах тиражей бумажных версий. Охват аудитории практически у всех СМИ за счет интернета больше. И эти данные также необходимо учитывать при господдержке национальных изданий, развивать и расширять доступ читателей к электронным версиям.

Обсудили участники круглого стола и социальные аспекты поддержки коренных народов – начиная от изменений правил рыболовства для традиционных промыслов и заканчивая инфраструктурой, которая нужна для развития туризма и продвижения национальных культур республики. Например, в рамках программы приграничного сотрудничества в Карелии создано 12 этнокультурных центров. Есть уникальные музеи – в частности, этнографический музей в Шелтозеро. Главное – сделать их доступными для широкого круга туристов, а для этого нужно решать, в том числе, проблему дорог. Словом, как отметили участники заседания, тема поддержки коренных народов тесно связана с социально-экономическим развитием районов в целом. Высказанные предложения будут отражены в итоговых рекомендациях СПЧ и направлены главе государства, подытожил Андрей Бабушкин.