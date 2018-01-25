Деньги на строительство второго этажа Дома карельского языка собирают всем миром

Благотворительный фонд «Северный духовный путь» помогает построить второй этаж Дома карельского языка в селе Ведлозеро Пряжинского национального района.

Общественная организация «Дом карельского языка» сама активно зарабатывает средства на текущие расходы — электричество, аренду земли, содержание, оплату труда привлеченных специалистов, отмечают в пресс-службе Министерства культуры Карелии. Но без внешней поддержки завершить строительство второго этажа невозможно.

Все, кто хочет поддержать проект по сохранению и развитию карельского языка, могут перечислить пожертвования по следующим реквизитам.

Карельская региональная общественная организация «Дом карельского языка»

Адрес: 186143, Республика Карелия, Пряжинский район, с. Ведлозеро, ул. Совхозная 7

ОГРН: 1131000000185 ОКПО: 12867402

ИНН: 1021000275 КПП: 102101001

р/с: 40703810225000152813 в Отделении № 8628 ПАО «Сбербанк России» г. Петрозаводск, к/сч: 30101810600000000673, БИК: 048602673 Тел. 8-921-450-35-49.

Дом карельского языка в Ведлозере был заложен в 2013 году. В январе 2015 года в Доме начали работать первые кружки. В конце 2016 года стартовало строительство второго этажа, где планируется обустройство театрального зала и нескольких гостевых комнат для волонтеров и гостей.

Благотворительный фонд «Северный духовный путь» был создан летом 2017 года. Его цели — сохранение зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и культурное наследие, а также реализация социально значимых проектов и программ. Один из первых проектов фонда — строительство часовни в память о детях, погибших на Сямозере.