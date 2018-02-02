Дельфины, стрекозы и дед Мазай украсят набережную в Петрозаводске

Жюри конкурса снежных и ледовых скульптур отобрало эскизы композиций, которые через две недели появятся на территории фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Жюри выбрало 31 работу, хотя изначально планировалось, что скульптур будет 30. Традиционно самый сложный выбор членам комиссии пришлось делать по ледовой номинации, поэтому здесь отбор прошли 11 заявок.

Эскизы для скульптур «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии. Эскизы для скульптур «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии. Эскизы для скульптур «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии. Эскизы для скульптур «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии. Эскизы для скульптур «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии.

Всего в оргкомитет конкурса снежных и ледовых скульптур поступило около полусотни заявок. География конкурса в этом году охватила Беларусь, Финляндию, Узбекистан и одиннадцать регионов России: Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую, Владимирскую, Свердловскую и Московскую области, Красноярский и Пермский край, республики Башкортостан, Саха и Карелия.

Посмотреть эскизы всех скульптур можно по ссылке.