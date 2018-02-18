Чучело Масленицы сожгли в Петрозаводске

Масленичные мероприятия в центре столицы Карелии по традиции завершились сожжением чучела — символа зимы. Судя по настроению сотен горожан, собравшихся на Советской площади у мэрии, народ зиму пережил благополучно и к весне готов. Напомним, праздник сегодня начался с традиционного шествия по городу и народными гуляниями на набережной.

«Республика» показывает, как петрозаводчане прощались с зимой. Впрочем, прощание это скорее чисто символичное, потому что, судя по прогнозам синоптиков, город на следующей неделе ждут довольно сильные морозы до — 17 градусов, так что о приходе весны напоминает лишь солнце, которое светит уже с самого утра.