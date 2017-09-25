Чтоб не последний романтик

Зал кинотеатра «Калевала» полон. Карельский зритель явно соскучился по местному кино. В воскресный день люди пришли на премьеру нарядные и в приподнятом настроении. И праздник получился: зал смеялся почти весь фильм. Люди радовались, когда видели на экране знакомые, почти родные лица. И сразу могли их найти на соседних креслах, а после премьеры поговорить, поблагодарить и сфотографироваться.

Про фильм

История в жанре романтической комедии начитается так: в одном провинциальном городке живёт Борис. Он мастер на все руки и единственный мужчина во всем доме, который может починить все что угодно. Конечно, все одинокие женщины пытаются обратить на себя его внимание. Но, увы, он абсолютно непроницаем к женским уловкам, и все их попытки обречены на провал. Но однажды в его дворе появляется таинственная незнакомка, которая не намерена так просто отступать.

Про съемки

Снимали фильм четыре года. Кульнев признался, что заканчивали картину уже через силу: не хватало средств, выматывали съемки по ночам. На режиссере была вся организаторская работа. Кульнев один делал все то, что обычно делает большая команда продюсеров, ассистентов, реквизиторов.

— Многое приходилось делать самому. Обзвонил актеров, привез реквизит, купил еду, поставил свет, поставил камеру… И тут я понимаю, что мне еще снимать, а я уже очень устал, — поделился Иван.

Снимали многие сцены «Последнего романтика» на территории бывшего Онежского тракторного завода. Старые цеха очень подошли для создания нужной атмосферы. Заканчивали съемки уже под грохот экскаваторов, сносивших стены ОТЗ. В фильме стены остались, вместе с уникальными граффити.

Оригинальная находка режиссера – графические вставки в фильм – на деле оказались просто вынужденной мерой. Режиссер признался, что некоторые сцены не получилось снять по организационным и финансовым соображениям (например, сцену массового столкновения машин). Пришлось кое-что просто нарисовать.

— Одно из моих правил – не давать актерам есть, пока не закончится съемочный процесс. Если актеры отвлекаются на чаепитие, их потом невозможно собрать. Они все время смеются, — говорит Кульнев.

Про актеров

Исполнительницу главной роли Юлию Куйкка Иван Кульнев выбрал практически сразу. Юлия – актриса Национального театра Карелии. Для нее это первый опыт работы в кино.

— Сначала у меня никак не получалось. Иван все время говорил «Стоп! Не то». Я не могла понять, чего он от меня хочет, — рассказала Юлия во время обсуждения фильма в клубе «Агрикалча». – Я же привыкла в театре, что надо четко артикулировать, работать с залом, доносить свои эмоции. А тут оказалось, ничего этого не нужно.

— На камеру надо работать полутонами, — объяснил Кульнев. – Тут не надо театральной экспрессии. Все должно быть очень четко, до сантиметра, чтобы вписывалось в выстроенный кадр. Вот это для актера самое сложное — вовремя включиться и четко выполнить задачу режиссера.

Актера на главную мужскую роль Кульнев в Карелии не нашел. Нужен был конкретный типаж. Пришлось искать в Петербурге.

— Мы со сценаристом долго просматривали профайлы разных петербургских актеров. И когда я увидел фото Андрея Некрасова, сразу сказал «Это он!». Андрей Некрасов прочитал сценарий и ответил: «Хочу сниматься».

Андрея Некрасова в Петрозаводске знают и любят не только как актера, но еще и как поэта. Он принимал участие в местном поэтическом фестивале «Мой поэт», читал свои стихи и сразу покорил сердца петрозаводской публики (особенно женской части).

В «Последнем романтике» Некрасов, кстати, тоже читает свои стихи.

Благодаря актерам второго плана фильм стал настоящей комедией, а не просто мелодрамой. Фактурные соседки в исполнении Натальи Ермолиной, Александры Анискиной и Любови Копыловой заставляют главного героя проявлять чудеса изобретательности, трудолюбия и терпения. Все испытания от женщин Борис проходит с лицом брутального мученика.

Людмила Исакова, актриса Нацтеатра Карелии, играет роль Наташиной подружки. Ей хочется на море, но приходится копаться в пыльных бумагах на работе. Актер и шоумен Леонид Прокофьев — элегантный и немножко чопорный продавец магазина одежды с загадочной ориентацией. Актриса Творческих мастерских Виктория Федорова – администратор гостиницы с типажом «не влезай, убьет!». Александр Довбня, народный артист Карелии, актер Театра кукол, сыграл сразу две роли — хозяина ломбарда и водителя автобуса. Троица хулиганов – Алексей Белов, Вячеслав Поляков, Сергей Скуратенок (он же сценарист). Уличный музыкант – Владимир Рудак (он же монтажер). Кстати, саундтрек у фильма появился тоже благодаря Владимиру Рудаку, в ленте звучат композиции группы «Кто как может».

Съемочная группа заканчивала работу без сценариста Сергея Скуратенка, который, к сожалению, ушел из жизни в прошлом году.

Про афтерпати

После показа Иван Кульнев и Юлия Куйкка ответили на вопросы зрителей в клубе «Агрикалча». Режиссер еще раз поблагодарил немногочисленных спонсоров съемок: компанию «Ситилинк» и проект «Петровская слобода».

Не про себя ли снял кино Иван Кульнев? На этот вопрос режиссер ответил, что у героя есть реальный прототип, но это не он. Это друг Кульнева, в его жизни произошла похожая история с девушкой, и он закрылся от всех людей.

— Но кому удается проникнуть под скорлупу, находят там прекрасного, великого человека, — рассказал режиссер.

Иван Кульнев, режиссер Родился в 1982 году в Петрозаводске. Учился на актерском факультете Московского Института экономики и культуры. Создал свою студию по производсту рекламных ролиов и фильмов «Karelfilm». Снял фильмы: корометражка «Озеро» (2009), комедия «Человек из банки» (2012), «Последний романтик» (2017).

В конце встречи перешли на тему, есть ли будущее у карельского кино.

Режиссер Алексей Бабенко, чей фильм «Ананас» презентовали в прошлом году, сказал: если мы хотим делать в Карелии кино, то делать это надо вместе. Предлагать свои идеи, сценарии, свои актерские таланты.

— Вы здесь все фактурные, — обратился Бабенко к залу. – Так предлагайте себя, проявляйте инициативу! Может, вы всю жизнь мечтали сыграть старого деда или девочку-дауна.

Алексей Бабенко заявил, что ждет теперь кинобума в республике. После «Ананаса» и «Последнего романтика», по его мнению, люди должны понять, что кино можно снимать. Прямо здесь и сейчас. В тех условиях, которые есть.

И пусть эти фильмы не увидеть в большом прокате, с Голливудом соревноваться невозможно. Но наше кино уже показывают в карельских кинотеатрах и на кинофестивалях в разных городах страны. Скоро «Последний романтик» появится в сети в свободном доступе, потому что кино снимают для того, чтоб его смотрели.

Расписание ближайших показов «Последний романтик» Кинотеатр «Премьер»

Понедельник, 25 Сентября 2017 19:00

Вторник, 26 Сентября 2017 19:00

Среда, 27 Сентября 2017 19:00

Кинотеатр «Калевала»

Среда, 27 в 12-00