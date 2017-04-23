Читать, читать и еще раз читать

В минувшую пятницу Петрозаводск снова накрыла Библионочь. Главной площадкой традиционной культурной акции стала Национальная библиотека Карелии.

С шести вечера здесь работали выставки, проходили встречи с писателями и лекции, детей развлекали экскурсиями по фондам, ожившими книгами, конкурсами, викторинами и большим библиотечным квестом. Его участники искали в библиотеке фонари и разгадывали их загадки.

Анна и Майя

– Всегда хотела попасть на Библионочь. Столько раз она была, я ни разу не попадала. Побывали уже в книжном фонде – очень интересно. Я даже не думала, что существуют такие машины, которые могут чистить книги. Даже не задумывалась, что нужно чистить книги от пыли. Поучаствовали с дочерью в викторине. Я пришла к выводу, что нужно читать, читать и читать, а не сидеть в компьютере. В библиотеку я записана, но прихожу сюда редко.

Анна

– Я пришла вместе с сыном, он тут волонтерит. Третий год уже, мне нравится его увлечение. Помогает, распределяет по маршрутам, рекомендует. Меня вот отправил в квест играть. Я еще хочу Марию Галину послушать. Мне нравятся такие мероприятия.

Татьяна

– У нас в школе мамочка одна в курсе всех событий в городе, она пригласила сюда. Только пришли, хотим все посмотреть. Дочка читать не очень любит, надеюсь, наш приход пойдет ей на пользу.