Бога-повелителя «Гипербореи» представили журналистам в мэрии Петрозаводска 

Бога Борея, повелителя зимнего фестиваля снежных и ледовых скульптур «Гиперборея», представили журналистам в мэрии Петрозаводска. Зимний праздник пройдет в столице Карелии в 17-й раз.

Начальник управления культуры Сергей Соловьев рассказал, что в прошлом году за один день на празднике побывало более 30 тысяч человек. В этом году ключевым событием международного фестиваля станет открытие чертога бога северного ветра Борея. Его в настоящее время возводят на Советской площади у памятника лидеру коммунистов Карелии Отто Куусинену.

Сын титана выступил перед журналистами. «Крылатый бог бушующего снега» пригласил всех горожан на праздник.

— В моей сказочной резиденции завтра в 17:00 состоится открытие «Гипербореи», — сказал бог северного ветра. — В этой же резиденции будет работать почта Борея. Все желающие смогут купить и отправить открытки прямо из моей резиденции в любую точку мира. Резиденция будет работать с открытия и по воскресенье с 17:00 до 19:00 по будням и весь день 17 и 18 февраля.

Открытки с изображением Борея можно будет подписать и отправить с помощью «Почты России» друзьям и знакомым.