Благотворительный концерт Дживана Гаспаряна пройдет в Петрозаводске

26 апреля в столице Карелии пройдет благотворительный концерт армянского музыканта Дживана Гаспаряна. Все собранные деньги пойдут на помощь детям Карелии, больным раком.

Врио главы Карелии пригласил всех жителей на концерт. Об этом он написал в социальных сетях:

— В ближайшее время в Карелию приедут мои друзья из Армении. Среди них и великий музыкант Дживан Гаспарян, искусству которого рукоплескали во многих странах мира на самых известных сценических площадках. В своё время мне посчастливилось слушать его дудук на берегу озера Севан при закате солнца. Непередаваемые ощущения. Вспомним и музыку Дживана Гаспаряна к известному фильму «Гладиатор». Музыкант любезно согласился дать один концерт для жителей и гостей Петрозаводска 26 апреля. Общим решением все средства от концерта и благотворительные пожертвования пойдут на помощь больным раком детям Карелии.

Дорогие земляки, жду вас на концерте!