Double Стравинский

5 ноября в Ледовом дворце Кондопоги 1800 зрителей (а устроители шоу надеются собрать полный зал) увидят балет на льду «Жар-птица» — возможно, самый сложный на сегодня творческий проект в нашей республике. Идея поставить балет на льду принадлежит Даниле Логутову – человеку, привозившему самых разных звезд, когда он работал художественным руководителем в Карельской государственной филармонии. Но за самый масштабный проект в своей жизни он берется руками исключительно карельских исполнителей.

— Я просто открыл старые записи на iPad, смотрю, там в планах значится: «Жар-птица». Симфонический. На льду». И я решил сделать свой, карельский продукт, не зависящий ни от Москвы, ни от Питера, ни от кого. Ведь обычно, когда со своими шоу приезжают Авербух, Плющенко, люди отдают свои деньги, идут на них, потому что это имена. Но фигуристы деньги заработали – и уехали, это разовый продукт, — рассказал «Республике» автор идеи и руководитель проекта Данила Логутов. — Я считаю, что нам нужен свой карельский продукт, с которым мы сможем ездить по стране и миру, представлять свою республику, ее интересы в продвижении туризма, искусства, фигурного катания.

Организаторы с большой неохотой раскрывают свои секреты: все равно, что перед кулинарным шоу рассказать весь рецепт многослойного дорогого торта. Но известно, что балет на льду «Жар-птица» — это музыка Игоря Стравинского; это симфонический оркестр (на льду) нашей филармонии под управлением Мариуса Стравинского (британский дирижер — дальний родственник знаменитого композитора); это воспитанники петрозаводской ДЮСШ № 6 (почти сорок человек от 6 до 18 лет). Кататься в основном будут фигуристы, но с Иваном-царевичем и в хоккей поиграют. Причем темные силы.

— У нас нет Кощея как основного героя; есть темные силы, которые исполняют дети. Они у нас – коллективное зло, — рассказала хореограф проекта и художник по костюмам Анастасия Спирина. – Лучше всех все понимают, вы не поверите. Темные силы у нас будут одеты в трехцветные плащи с серебряными вставками – недлинные плащи, потому что ноги все-таки работают, не дай бог, коньком зацепятся. Сейчас думаем насчет грима.

Балет Игоря Федоровича Стравинского подобрали неслучайно. Во-первых, музыка фантастическая, во-вторых, этот год в России международный культурный форум в Санкт-Петербурге объявил годом знаменитого композитора – в 2017-м мы отмечаем 135 лет со дня его рождения.

Подбором главных ролей занималась тренер Анастасия Семенова. Партию Жар-птицы исполнит кандидат в мастера спорта, призер первенства Карелии Софья Баганова. Царевна – тоже КМС, победитель чемпионата республики, участница этапов Кубка России Мария Мотина. Обе – воспитанницы нашей ДЮСШ № 6.

Исполнить партию Ивана-царевича согласился Владислав Мирзоев, призер юниорского чемпионата мира. И, конечно, свет. Организаторы с удовольствием говорят о своей находке – Виталии Сазонове. Этот человек ставил свет на Ruskeala Symphony и многих других проектах. Для «Жар-птицы» он еще и рисует 3D-декорации.

— У нас всё из Карелии, понимаете, всё, — повторяет Данила Логутов. – Даже молодые ребята – балетмейстеры-постановщики из театра «Буфф: Даня Кириллов и Катя Баженова родом из Карелии.

— Это наши дети, наши тренеры – весь состав у нас карельский. Петрозаводск, Кондопога, Суоярви, Олонец, — вторит ему Анастасия Спирина.

Проект дорогой, стоит несколько миллионов рублей. Организаторы поступили так: при поддержке Минкульта Карелии фонд развития культуры «Корела» объявил акцию: до 25 октября все, кто хочет финансово участвовать, вкладываются в этот проект. Пять лучших спонсоров на конкурсной основе получат премию «Меценат культуры Республики Карелия».

— И люди, организации на это идут, — отметил Данила Логутов. — С уверенностью могу сказать, что второй прокат «Жар-птицы» затраты окупит. Меня уже спрашивают: дайте посмотреть диск с записью проекта. Хотят привезти к себе, звонят из Испании, Финляндии. Не исключено, что второй прокат представления будет за рубежом.

Может быть, «Жар-птица» ляжет в основу праздника в честь столетия Республики Карелия, под который в Петрозаводске построят ледовую арену. Может быть, Данила Логутов возьмется поставить к региональному юбилею что-то другое. По крайней мере следующая строчка в его iPad уже появилась. А пока – Ледовый дворец Кондопоги, «Жар-птица».

— Это большое, мне кажется, значимое мероприятие для Карелии, для нашего спорта, для нашего искусства, — считает Анастасия Спирина. — А что было подобного вообще?

В балете на льду примут участие воспитанники ДЮСШ №6 от шести до 18 лет. Фото: Данила Логутов Тренировки балетной труппы — каждый день. Фото: Данила Логутов Тренировка воспитанников ДЮСШ №6. Фото: Данила Логутов Не фигурное катание, но балет на льду! Фото: Данила Логутов На тренировке в СК «Луми». Фото: Данила Логутов На тренировке с хореографом Анастасией Спириной. Фото: Данила Логутов

Фото на главной странице: kidsvisitor.com