Балалаечник из Карелии завоевал серебряную медаль на Дельфийских играх

Балалаечник из Карелии завоевал серебряную медаль на молодежных Дельфийских играх. Они проходили на этих выходных в Свердловской области.

В играх участвовали около 2000 участников со всех регионов России в возрасте от 10 до 25 лет. Молодежь продемонстрировала свои таланты и мастерство в состязаниях по 29 номинациям классического, народного и современного видов искусств.

В состав делегации Республики Карелия вошли шесть участников: Михаил Касяник, Ксения Герасимова, Анастасия Догадина, Валерия Левицкая, Николай Потапов и Мария Соловьева, которые выступили в номинациях «Балалайка», «Фортепиано», «Ансамблевое народное пение» и «Эстрадное пение».

Николай Потапов завоевал серебро в номинации «Балалайка». Теперь он является кандидатом в состав национальной молодежной Дельфийской сборной России.