Бах от Тайсона

В Петрозаводск приехал американский пианист, лауреат международных конкурсов Эндрю Тайсон. В воскресенье вечером он дал сольный концерт. Пианист играл сочинения Баха, Шопена, Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.

Эндрю Тайсон – победитель Международного конкурса имени Джины Бахауэр и Young Concert Artists International Auditions -2011, обладатель множества почетных титулов и наград, в том числе Terence Judd – Hallé Orchestra Prize, John Browning Prize, премии Brownville Concert Series и Международного конкурса в Лидсе.

Несмотря на обилие титулов, музыканту нет еще и тридцати.

Уже в понедельник на встрече с поклонниками пианист рассказал о себе и о музыке в своей жизни. Связать свою жизнь с музыкой Эндрю Тайсон решил только в 15 лет — очень поздно для профессионального музыканта.

В июне 2015 года Эндрю Тайсон стал победителем престижного международного конкурса пианистов имени Гезы Анды. Конкурс проходит в Цюрихе раз в три года, начиная с 1979. У конкурса Гезы Анды есть важная особенность: победитель получает не только престижное звание и денежный приз, это также три года профессионального менеджмента (до 200 концертов).

После этого начался большой тур. В России Эндрю выступал в Москве, Ярославле, Костроме, Краснодаре, Кургане, Санкт-Петербурге.

Про русскую музыку

Эндрю рассказал, что, конечно, любит Чайковского и Рахманинова, но любимый его композитор с шестой части земли — Скрябин. Правда на необитаемый остров его ноты Тайсон бы не взял.

— Скрябин — это как наркотик. Он вызывает зависимость, один раз к нему прикоснешься, и уже не отцепится. Его нужно принимать в очень небольших дозах. Остаться на необитаемым острове с нотами Скрябина? Нет, это было бы слишком страшно. Я бы взял Шопена и Шуберта.

Про популярную и классическую музыку

— Если вы попросите любого поп-исполнителя сыграть что-то из своих сочинений, он, наверняка, что-то сыграет. Если спросите классического пианиста, когда он играет собственную музыку, он скорее всего скажет вам «никогда». Потому что, скорее всего, он не сочиняет, время уходит на технику. Я считаю, что импровизация — самая естественная форма существования музыки. У наших предков не было нотного письма, но музыка существовала. Я стараюсь импровизировать каждый день. Хотя бы по часу-полтора.

Про Баха на фортепьяно

— Я исполняю Баха на фортепьяно, что отличается от традиций барокко (во времена Баха фортепьяно еще не существовало). Я считаю, было бы ошибкой не использовать все его ресурсы. Я уважаю тех, кто исполняет Баха в традиционной манере, но мой подход в том, чтобы с одной стороны идти от композитора, а с другой — заставить ее жить сейчас. Самая большая опасность для пианиста, который увлекается деталями — то, что он может потерять любовь. Любовь к музыке значительно важнее уважения.

Зрители, между тем, отмечают в игре Эндрю Тайсона удивительное сочетание импровизационности и точности. К следующему своему приезду музыкант пообещал включить в свой репертуар что-то из русской музыки.