Артур Парфенчиков встретил Пасху с прихожанами собора Александра Невского

В ночь на 16 апреля в соборе Александра Невского в Петрозаводске встретили праздник Христова Воскресения. В храме собрались сотни верующих. На праздничной службе присутствовал и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Вместе с прихожанами и служителями церкви руководитель региона прошел крестным ходом вокруг собора.

— Мы встречаем этот величайший христианский праздник в согласии и мире, стремясь к единению, милосердию и взаимопомощи. Решение экономических и социальных вопросов в нашей стране и республике непосредственно зависит от личных качеств тех, кто эти проблемы решает: от нашей порядочности, честности, миролюбия и справедливости.

Пусть же благодатный пасхальный огонь будет нам верным маяком в море житейском, наполнит души верующих светлой радостью, направит наши помыслы на благие свершения! — говорится в официальном поздравлении Артура Парфенчикова с праздником Пасхи.

Праздничную службу в кафедральном соборе возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

— Пасха Христова — это праздников праздник и торжество из торжеств. Святая церковь в духовной радости и ликовании восклицает: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». В подвигах поста и молитвы мы провели дни четыредесятницы и в эту пасхальную ночь становимся участниками духовного пира святой радости, — обратился глава Карельской митрополии к верующим на сайте епархии.

16 апреля в шесть часов вечера празднование Светлого Христова Воскресения продолжится встречей Благодатного огня. Священный огонь из Иерусалима прибудет в собор Александра Невского во время Великой вечерни, которую возглавит митрополит Константин.