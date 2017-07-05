Артур Парфенчиков познакомился с коллекциями Музея ИЗО Карелии

Директор учреждения Наталья Вавилова показала врио главы региона коллекцию «Северные письма», а также картины Тамары Юфы и императрицы Марии Федоровны.

Сегодня руководитель Карелии Артур Парфенчиков посетил республиканский Музеи ИЗО. Экскурсию для руководителя региона провела директор учреждения Наталья Вавилова.

Наталья Вавилова. Фото: "Республика"/Николай Смирнов– Сегодня мы познакомили врио главы Карелии Артура Парфенчикова с нашим музеем. Мы показали ему нашу самую известную коллекцию – это «Северные письма», творчество нашей школы иконописцев.

Руководитель региона также увидел творчество карельских художников, посетил выставку отечественного искусства, а также выставки Тамары Юфа и императрицы Марии Федоровны, – рассказала Наталья Вавилова.

Также Артур Парфенчиков увидел, как в Музее ИЗО для детей организован своеобразный  дневной лагерь – летняя музейная академия. Кроме того, руководителю региона рассказали о программах, по которым музей работает с глухими и слепыми детьми.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
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