Артур Парфенчиков познакомился с коллекциями Музея ИЗО Карелии

Сегодня руководитель Карелии Артур Парфенчиков посетил республиканский Музеи ИЗО. Экскурсию для руководителя региона провела директор учреждения Наталья Вавилова.

– Сегодня мы познакомили врио главы Карелии Артура Парфенчикова с нашим музеем. Мы показали ему нашу самую известную коллекцию – это «Северные письма», творчество нашей школы иконописцев.

Руководитель региона также увидел творчество карельских художников, посетил выставку отечественного искусства, а также выставки Тамары Юфа и императрицы Марии Федоровны, – рассказала Наталья Вавилова.