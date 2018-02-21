Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем родного языка

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с Днем родного языка, который во всем мире отмечают 21 февраля.

— Наша республика — удивительный и красивейший край, где сплелись воедино древние корни русских и финно-угорских языков и традиций, породившие уникальную северную культуру. Язык — самый сильный инструмент сохранения и развития нашего материального и духовного наследия, — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков пожелал всем бережливого отношения к культуре родного края и чувства гордости за свою причастность к ее истории, ценностям, языкам.