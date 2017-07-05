Артур Парфенчиков побывал на месте раскопок на площади Кирова

Артур Парфенчиков побывал на месте раскопок в центре Петрозаводска 5 июня. Врио главы Карелии познакомился с результатом работы археолога Марка Шахновича и студентов исторического факультета ПетрГУ, которые проходили здесь практику. Раскопки проводил Национальный музей Карелии по заказу республиканского Минкульта.

Двухнедельная работа позволила вскрыть часть фундамента Воскресенской церкви 1800 года постройки, которая сгорела в 1924 году.

— Фундамент прекрасно сохранился. Он очень мощный, валунный, несмотря на то, что сам храм был деревянный, — рассказал археолог Нацмузея Карелии Марк Шахнович. — Кроме того, нашли медные крестики, монеты 19 века и другие вещи, которые поступят в коллекции нашего музея. То, что удалось освободить от земли, просится под какую-то музеификацию, какое-то архитектурное решение.

Работы можно продолжать, так как это лишь малая часть фундамента: церковь была огромной — 36 на 24 метра.

Дальнейшая судьба раскопа будет обсуждаться. Артур Парфенчиков считает, что здесь нужно учесть точки зрения историков, архитекторов, горожан и верующих.

— Мое мнение: все нужно делать не спеша, но основательно, чтобы в итоге получился хороший исторический, культурный объект, — сказал руководитель региона. — То предложение архитекторов, которое существует на сегодняшний день, мне нравится. Важно сохранить исторический облик часовни, если ее будут строить. Понятно, собор здесь восстановить нет возможности. А часовня смотрелась бы очень органично.

Артур Парфенчиков добавил, что уже сегодня объект привлекает внимание туристов: здесь побывала группа из Ярославля. Он призвал и горожан, а также жителей Карелии бережно и уважительно относиться к нашей истории.