Артур Парфенчиков и Илзе Лиепа обсудили планы сотрудничества

В правительстве республики прошла встреча главаы Карелии Артура Парфенчикова и Народной артистки России и Карелии Илзе Лиепа с руководителями танцевальных коллективов республики.

— Наши планы обширны. Нам есть, что показать. Нам есть с чем придти к сотрудничеству. И на российском уровне мы бы хотели быть включены в орбиту ваших проектов, — обратился руководитель региона к артистке.

Артур Парфенчиков поблагодарил Илзе Лиепа за внимание к Карелии и отметил уникальные возможности, которые предоставляет ее фонд для региональных творческих коллективов.

В процессе беседы Илзе Лиепа уже как руководитель благотворительного фонда «Культура – детям» рассказали о существующих и планируемых проектах

Благотворительный фонд Илзе Лиепа помогает развитию хореографического и изобразительного искусства, знакомит детей с высокими образцами мировой культуры. Особое внимание уделяется сиротам и детям из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Проекты фонда основаны на воспитании ребенка музыкой, оперой и балетом, живописью и архитектурой.

Среди программ фонда есть специально разработанные для поддержки хореографического искусства в регионах. Например, юные жители Свердловской области принимают участие в конкурсе «Уральские сезоны». На очереди – Воронеж и другие российские города.

− Мы начинаем серьезную долгосрочную работу в регионах. Это – культурно-просветительская акция, «культурное вливание в регионы», − отметила Илзе Лиепа. – Я с гордостью ношу звание Народной артистки Карелии, хочу чтобы оно оправдало себя.

Для кадетов Первого Московского кадетского корпуса и учениц балетных школ Илзе Лиепа проводится «Кадетский бал». Каждый танец «Первого Московского кадетского бала» посвящен важному событию русской истории или выдающейся исторической личности.

Идею организовать подобное мероприятие в Карелии Илзе Лиепа обсудила сегодня с воспитанниками и руководителями Петрозаводского президентского кадетского училища. В ближайшем будущем в Петрозаводске предполагается провести губернаторский кадетский бал.

— Бал — это не танец, а церемониал. Это — вечер культуры для детей. Это — серьезный образовательный проект. Недаром сказано, военный человек без духовного развития — это убийца, — согласился с народной артисткой Артур Парфенчиков.

Свои предложения по развитию хореографического искусства в Карелии и, в частности, проведению новых фестивалей, высказали руководители творческих коллективов.

− Карелия богата танцевальным искусством. Танцевальное искусство всегда было здесь развито, начиная с Виолы и Хельми Мальми. Я уже не говорю о том, что у нас − шестьдесят лет карельскому балету. У нас огромные традиции в этом виде танца, − сказала руководитель детской балетной студии Музыкального театра Наталья Гальцина.

В ходе встречи прозвучал ряд предложений. Так, к 100-летию республики возможно будет реанимирован балет Сампо. На адрес фонда будет направлен ряд видеоматериалов с выступлением наиболее талантливых детских коллективов.

Илзе Лиепа и соучредитель фонда Мария Субботовская отметили потрясающую красоту Карелии. Они выразили готовность чаще бывать в республике и поддерживать танцевальное искусство региона − проводить мастер-классы и семинары по хореографии в рамках проектов своего фонда.