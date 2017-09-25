Айвазовский в море людей

На волне интереса к живописи. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Во время вернисажа на улице лил дождь. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Чтобы попасть в зал, нужно было дождаться своей очереди. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Идея сделать выставку к 200-летнему юбилею Ивана Константиновича Айвазовского могла бы показаться авантюрой — в нашем музее всего четыре живописные работы мастера: «Морской берег (Крымское побережье у Ай-Петри)», «Морской залив», «Приезд Петра I на Неву» и «Феодосия. Восход солнца». Плюс одна графическая. Между тем экспозиция занимает все выставочное пространство на первом этаже музея.

По словам Ирины Куспак, заместителя директора Музея изобразительных искусств, четыре живописные работы Айвазовского попали к нам из Аничкова дворца, одна — из Александровского дворца Царского Села. Графику в свое время передал в Карелию Русский музей.

Говорят, что Айвазовский был одним из любимых художников императора Александра III, который старался регулярно пополнять свою коллекцию полотнами мастера.

Искусствоведы настаивают на том, что Айвазовский никогда не писал с натуры и практически не делал эскизов. Поверить в это трудно.

В первом выставочном зале — крымские пейзажи Айвазовского. Искусствоведы объясняют, что прозрачности воды, волн моря художник достигал, используя технику лессировки, то есть нанося тончайшие слои краски друг на друга.

Во втором зале — тема Петра I и Петербурга. Иван Константинович был профессором Петербургской Академии художеств. Как и многие, он считал фигуру Петра I одной из ключевых в русской истории, поэтому нередко изображал императора на своих полотнах. В прошлом году люди долго стояли в очереди в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть полотно «Петр I при Красной горке».

«Приезд Петра I на Неву». Эта работа из постоянной экспозиции музея Мы и Айвазовский. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Молодые люди фотографировали Айвазовского, а кто-то даже обсуждал, не завалены ли горизонты у художника. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

В третьем зале представлены работы художников XIX века — маринистов и пейзажистов. В том числе «Балтийское море» Константина Крыжицкого — работа, ставшая центром этого раздела выставки. Жизнь этого художника закончилась трагически. Из-за обвинений в плагиате и травле со стороны недоброжелателей он повесился в своем кабинете. В газетах писали, что художник выставил картину, похожую на ранее нарисованную картину Якова Бровара. На самом деле Крыжицкий писал по фотографии, сделанной в Беловежской пуще. Говорят, что этой же фотографией мог воспользоваться Бровар. Идентичность картин была только в одном дереве.

«Балтийское море». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов На вернисаже в отражениях. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Красивые люди ходят в музей. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Поклонниками Айвазовского в Петрозаводске были, в основном, молодые и интересные люди. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Художественная фотография «Балтийского моря». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Третья вариация на тему «Балтийского моря». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Кроме того, в экспозиции «Айвазовский» представлены акварели Владимира Лобанова, Натальи Кошелевой, Маргариты Пермяковой и Георгия Иванова на «водные» темы.

Карельские маринисты Владимир Лобанов и Александр Трифонов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Ценители нашего искусства. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов На вернисаже. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Для детей или для тех, кому захочется почувствовать себя Айвазовским, придумано развлечение. Можно вырезать свой кораблик или свою чайку и пристроить на картину Айвазовского.