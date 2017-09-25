Айвазовский в море людей

На открытие выставки «И. Айвазовский и традиции русского пейзажа XIX века» в Музее изобразительных искусств пришло две сотни человек. Возможно, внимание к выставке привлек также перформанс, организованный карельской природой, — накануне открытия юбилейной выставки знаменитого мариниста серьезно затопило фондохранилище музея.

Музей тоже начинается с вешалки. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Музей тоже начинается с вешалки. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

На волне интереса к живописи. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Во время вернисажа на улице лил дождь. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Чтобы попасть в зал, нужно было дождаться своей очереди. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

Идея сделать выставку к 200-летнему юбилею Ивана Константиновича Айвазовского могла бы показаться авантюрой — в нашем музее всего четыре живописные работы мастера: «Морской берег (Крымское побережье у Ай-Петри)», «Морской залив», «Приезд Петра I на Неву» и «Феодосия. Восход солнца». Плюс одна графическая. Между тем экспозиция занимает все выставочное пространство на первом этаже музея.

К "Восходу солнца" не подойти. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

К «Восходу солнца» не подойти. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

По словам Ирины Куспак, заместителя директора Музея изобразительных искусств, четыре живописные работы Айвазовского попали к нам из Аничкова дворца, одна — из Александровского дворца Царского Села. Графику в свое время передал в Карелию Русский музей.

Работа из фонда музея. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Работа из фонда музея. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Говорят, что Айвазовский был одним из любимых художников императора Александра III, который старался регулярно пополнять свою коллекцию полотнами мастера.

Наш фотограф тоже художник. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Наш фотограф тоже художник. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Искусствоведы настаивают на том, что Айвазовский никогда не писал с натуры и практически не делал эскизов. Поверить в это трудно.

Так же смотрят на полотна Айвазовского и в Феодосии. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Так же смотрят на полотна Айвазовского и в Феодосии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

В первом выставочном зале — крымские пейзажи Айвазовского. Искусствоведы объясняют, что прозрачности воды, волн моря художник достигал, используя технику лессировки, то есть нанося тончайшие слои краски друг на друга.

Техника мариниста интерсна и нам. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Техника мариниста интересна и нам. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Во втором зале — тема Петра I и Петербурга. Иван Константинович был профессором Петербургской Академии художеств. Как и многие, он считал фигуру Петра I одной из ключевых в русской истории, поэтому нередко изображал императора на своих полотнах. В прошлом году люди долго стояли в очереди в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть полотно «Петр I при Красной горке».

«Приезд Петра I на Неву». Эта работа из постоянной экспозиции музея
Мы и Айвазовский. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Молодые люди фотографировали Айвазовского, а кто-то даже обсуждал, не завалены ли горизонты у художника. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

В третьем зале представлены работы художников XIX века — маринистов и пейзажистов. В том числе «Балтийское море» Константина Крыжицкого — работа, ставшая центром этого раздела выставки. Жизнь этого художника закончилась трагически. Из-за обвинений в плагиате и травле со стороны недоброжелателей он повесился в своем кабинете. В газетах писали, что художник выставил картину, похожую на ранее нарисованную картину Якова Бровара. На самом деле Крыжицкий писал по фотографии, сделанной в Беловежской пуще. Говорят, что этой же фотографией мог воспользоваться Бровар. Идентичность картин была только в одном дереве.

«Балтийское море». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
На вернисаже в отражениях. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Красивые люди ходят в музей. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Поклонниками Айвазовского в Петрозаводске были, в основном, молодые и интересные люди. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Художественная фотография «Балтийского моря». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Третья вариация на тему «Балтийского моря». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

Кроме того, в экспозиции «Айвазовский» представлены акварели Владимира Лобанова, Натальи Кошелевой, Маргариты Пермяковой и Георгия Иванова на «водные» темы.

Карельские маринисты Владимир Лобанов и Александр Трифонов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Ценители нашего искусства. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
На вернисаже. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

Для детей или для тех, кому захочется почувствовать себя Айвазовским, придумано развлечение. Можно вырезать свой кораблик или свою чайку и пристроить на картину Айвазовского.

Отпусти свой кораблик! Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Дети и море. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Мы запомним эту выставку! Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

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Анна Гриневич
Анна Гриневич
Журналист, замредактора газеты «Карелия»
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