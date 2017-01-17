Администрация Лахденпохьи запретила крещенские купания в этом году. Как нам рассказал глава местной администрации Андрей Матвеев, на проведение этого мероприятия в городском бюджете не заложено денег.

— Крещенские купания — это не социальный праздник, а христианский. Почему я должен его организовывать? Если церковь хочет — пусть проводит. Понадобится помощь — поможем, чем сможем. Но местные представители церкви никогда к нам не обращалась за помощью в проведении крещенских купаний, мы всегда проводили их за свой счет. Почему администрация должна брать ответственность за людей? — недоумевает Андрей Матвеев.

Глава лахденпохской администрации также добавил, что в их городе есть одна частная прорубь. Возле нее в ночь на 19 января будут дежурить сотрудники местной мэрии и ГИМС и отгонять православных от проруби во избежание несчастных случаев.