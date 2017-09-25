2,5 миллиона просмотров собрал в Сети ролик петрозаводских танцоров

Ансамбль «Маюри» опубликовал видео с индийскими танцами на улицах города.

Клип карельского ансамбля «Маюри» набрал 2,5 миллиона просмотров. Участники ансамбля танцуют на улицах города.

Кроме того, у клипа Ding Dang, опубликованного в июле, почти 700 комментариев и 22 тысячи «лайков».

 

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