2,5 миллиона просмотров собрал в Сети ролик петрозаводских танцоров

Клип карельского ансамбля «Маюри» набрал 2,5 миллиона просмотров. Участники ансамбля танцуют на улицах города.

Кроме того, у клипа Ding Dang, опубликованного в июле, почти 700 комментариев и 22 тысячи «лайков».