Чучело Масленицы сожгли на празднике в Петрозаводске

Символу зимы потребовалось всего пара минут, чтобы сгореть.

Сожжение чучела Масленицы стало кульминацией главного сегодняшнего праздника на площади Кирова. Как это было можно посмотреть на записи камеры видеоонаблюдения компании «Сампо».

Фоторепортаж с праздника вы можете посмотреть на нашем сайте.

 

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