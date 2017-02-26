Чучело Масленицы сожгли на празднике в Петрозаводске

Сожжение чучела Масленицы стало кульминацией главного сегодняшнего праздника на площади Кирова. Как это было можно посмотреть на записи камеры видеоонаблюдения компании «Сампо».

Фоторепортаж с праздника вы можете посмотреть на нашем сайте.